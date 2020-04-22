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Партей подтвердил переговоры с Арсеналом – Симеоне может потерять лучшего опорника

20:35 44 Читати українською
Партей подтвердил переговоры с Арсеналом – Симеоне может потерять лучшего опорника
Симеоне не удержит ганца

Полузащитник Атлетико Томас Партей хочет перейти в сильнейший чемпионат планеты.

Информация об интересе английских клубов к Партею давно гуляет сетью. Однако теперь она имеет подтверждение – отец футболиста раскрыл секреты в комментарии Tru FM's Sports World Show.

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"Услышав такие слухи, я позвонил сыну. И он мне подтвердил, что эти слухи правдивы. Томас рассказал мне, что ведет переговоры с Арсеналом. Все зависит от того, удастся ли удовлетворить требования Атлетико.

Если он перейдет в Арсенал, клуб получит солидную армию болельщиков в Гане. Я буду счастлив, если Томас решит продолжить карьеру в Арсенале. Сейчас стороны пытаются договориться, на каких условиях Атлетико отпустит его", – сказал отец 26-летнего хавбека.

Стоит отметить, что Партей – очень важный элемент в механизме Диего Симеоне, лучший опорник команды. Если Коке и Сауль берут универсализмом и трудолюбием, то ганец лучше всех читает игру без мяча. У него контракт с Атлетико до 2023-го. Transfermarkt оценивает Томаса в 40 млн евро.

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