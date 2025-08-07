Вильярреал на своем официальном сайте объявил о достижении соглашения с Томасом Партеем. Ганец подписал контракт с "желтой субмариной" до конца сезона 2025/26.

Скандальный экс-партнер Зинченко пришел на суд в деле об изнасиловании – он хочет перебраться к другому украинцу

Ранее Патрей был обвинен в изнасиловании женщины. В связи с этим фанаты команды были недовольны тем, что клуб решил подписать такого игрока.

"Клубу известно, что игрок участвует в судебном разбирательстве в Англии. Игрок решительно настаивает на своей невиновности и отрицает все предъявленные ему обвинения. Клуб уважает презумпцию невиновности как основополагающий принцип и ожидает решения суда, который будет обязан прояснить обстоятельства дела. Учитывая британское законодательство, регулирующее текущие судебные разбирательства, клуб не будет комментировать этот вопрос.

Футбольный клуб Вильярреал хотел бы четко подтвердить свою твердую приверженность уважению и разнообразию и осуждает любые акты насилия во всех их формах, будь то гендерное, дискриминационное, расистское, ксенофобское или поведение, унижающее человеческое достоинство", – говорится в заявлении Вильярреала.

Напомним, в Вильярреале играет украинский вратарь Яков Кинарейкин.

