"Последние три дня были потрясающими. Я сменил клуб, перебравшись из одного великого клуба в другой, и попал с корабля на бал – сразу на непростую игру с Барселоной. Это было суматошно!

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Моя команда пережила много эмоций. За несколько дней у них сменилось три тренера. Они футболисты, но они тоже люди – мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они дали Барселоне бой сегодня вечером, поэтому я очень этим горжусь.

Мои игроки сделали все, что я просил. Они проявили смелость, когда нужно было страдать. Они поддерживали друг друга. Мы хорошо прессинговали без мяча, но для интенсивности при владении мячом против такой команды, как Барселона, я думаю, парни показали индивидуальность и потенциал. Я ими очень доволен.

Когда я смотрю футбол, я хочу получать от него удовольствие. Шахтер – топ-команда, и мы должны играть в хороший футбол. Мы должны оказывать давление на соперника и пытаться навязать свою игру. Сегодня вечером я видел именно это.

Почему я не сделал много замен? Команда играла в довольно хороший футбол, поэтому в заменах не было особого смысла", – приводит слова Пушича корреспондент Футбол 24.

Отметим, что Пушич произвёл три замены из пяти возможных. Причём последняя третья была произведена на 90+2-й минуте.

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