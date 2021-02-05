Парма вернула в Серию А экс-нападающего сборной Италии
Парма продолжает усиливать свой состав даже после закрытия трансферного окна.
"Крестоносцы" на правах свободного агента подписали форварда Грациано Пелле. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
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Последним клубом Пелле был китайский Шаньдун Лунэн. В текущей кампании 35-летний итальянец провел 22 матча за команду, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Отметим, что Пелле ранее уже выступал за Парму, в сезоне 2011/12 сыграл 14 матчей и забил два гола. Также в активе опытного нападающего 20 поединков за национальную сборную Италии, в которых он отметился 9-ю голами.
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