"Крестоносцы" на правах свободного агента подписали форварда Грациано Пелле. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

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Последним клубом Пелле был китайский Шаньдун Лунэн. В текущей кампании 35-летний итальянец провел 22 матча за команду, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Пелле ранее уже выступал за Парму, в сезоне 2011/12 сыграл 14 матчей и забил два гола. Также в активе опытного нападающего 20 поединков за национальную сборную Италии, в которых он отметился 9-ю голами.

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