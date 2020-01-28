Парма продлила контракт с Бруну Алвешем

Экс-защитник сборной Португалии Бруну Алвеш еще полтора года будет выступать в Италии.

Итальянская Парма объявила о продолжении сотрудничества с капитаном команды Бруну Алвешем, сообщает официальный сайт клуба. 38-летний защитник продлил соглашение с "крестоносцами" до лета 2021 года.

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Напомним, португалец начал свою профессиональную карьеру футболиста в 1999 году в Порту. Кроме вышеупомянутых клубов он успел поиграть в португальских Фаренсе и Витории, греческом клубе АЕК, русском Зените, турецком Фенербахче, итальянском Кальяри и шотландском Рейнджерсе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

В текущем сезоне Алвеш сыграл за свою команду во всех турнирах 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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