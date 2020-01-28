toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Парма продлила контракт с Бруну Алвешем

15:46 51 Читати українською
Парма продлила контракт с Бруну Алвешем
Бруну Алвеш / Фото из открытых источников

Экс-защитник сборной Португалии Бруну Алвеш еще полтора года будет выступать в Италии.

Итальянская Парма объявила о продолжении сотрудничества с капитаном команды Бруну Алвешем, сообщает официальный сайт клуба. 38-летний защитник продлил соглашение с "крестоносцами" до лета 2021 года.

Интер объявил о переходе Эриксена

Напомним, португалец начал свою профессиональную карьеру футболиста в 1999 году в Порту. Кроме вышеупомянутых клубов он успел поиграть в португальских Фаренсе и Витории, греческом клубе АЕК, русском Зените, турецком Фенербахче, итальянском Кальяри и шотландском Рейнджерсе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

В текущем сезоне Алвеш сыграл за свою команду во всех турнирах 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Лечче без Шахова подвёргся разгрому в Вероне, Интер не удержал победу над Кальяри: 21-й тур Серии А, воскресенье

blog_ava
Хачериди получил новое прозвище в Динамо Брест
11:48
546
Теги
Италия Серия А Бруну Алвеш Бруну Алвеш Парма Парма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
43
мин
Астон Вилла
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук