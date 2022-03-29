Парма продает футболки с флагами Украины – деньги пойдут пострадавшим от россиян
Итальянское футбольное сообщество продолжает поддерживать Украину во время полномасштабной войны с Россией.
На платформе CharityStars Парма проводит аукцион. Были размещены футболки с флагами Украины и призывом "нет войне", в которых "желто-синие" играли с Читтаделлой 11 марта, информирует официальный сайт клуба.
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Первые пять футболок были проданы 25 марта за более чем тысячу евро. До 1 апреля есть возможность приобрести другие пять форм (Нванкво Сими, Энрико Дельпраты, Мартина Терка, Ботонда Балоги и Анж-Йоана Бонни) по ссылке.
Вырученные средства от двух аукционов пойдут на поддержку украинских беженцев в Парме.
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