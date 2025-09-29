В рамках программы дня в 5-м туре итальянской Серии А 2025/26 было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 5-й тур

Парма – Торино – 2:1

Голы: Пельегрино, 36 (пен), 72 – Нгонге, 50

Дженоа – Лацио – начало в 21:45

Довбик получил от Джеко ценный совет – Артем раскрыл все карты

Парма одержала первую победу в новом чемпионате, переиграв в родных стенах Торино. Героем довольно равного матча стал Матео Пельегрино. На 36-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти – Нгонге отыграл этот гол на старте второго тайма, однако на 72-й минуте Пельегрино восстановил преимущество хозяев. 2:1.

Этот гол стал последним во встрече. "Крестоносцы" покинули зону вылетав, поднявшись с 18-й сразу на 13-ю позицию. Правда, тройка аутсайдеров остается в двух зачетных баллах позади. Туринцы ближе к ней на один пункт.

Довбик голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника