Парма одержала первую победу в сезоне – "крестоносцы" переиграли Торино и покинули зону вылета
В рамках программы дня в 5-м туре итальянской Серии А 2025/26 было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2025/26, 5-й тур
Парма – Торино – 2:1
Голы: Пельегрино, 36 (пен), 72 – Нгонге, 50
Дженоа – Лацио – начало в 21:45
Парма одержала первую победу в новом чемпионате, переиграв в родных стенах Торино. Героем довольно равного матча стал Матео Пельегрино. На 36-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти – Нгонге отыграл этот гол на старте второго тайма, однако на 72-й минуте Пельегрино восстановил преимущество хозяев. 2:1.
Этот гол стал последним во встрече. "Крестоносцы" покинули зону вылетав, поднявшись с 18-й сразу на 13-ю позицию. Правда, тройка аутсайдеров остается в двух зачетных баллах позади. Туринцы ближе к ней на один пункт.
