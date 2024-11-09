Италия, Серия А, 12-й тур

Венеция – Парма – 1:2

Голы: Николуззи, 5 – Валери, 17, Бонни, 68

Кальяри – Милан – начало матча в 19:00

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В первом матче дня Венеция принимала Парму. Команды в турнирной таблице разделяло лишь одно очко и сразу 4 ступеньки. Хозяева забили уже на старте встречи: Ористанио навесил во вратарскую с правого фланга, защитник пролетел мимо мяча и сфера попала к Никролуззи, который точно пробил в дальний угол. Однако еще до середины тайма пармезанцы отыгрались – Валери с дальней дистанции низом попал в правый угол.

На экваторе второй сорокапятиминутки Похьянпало вывел Венецию вперед, но положение вне игры оставило счет без изменений. А уже через 5 минут Бонни, который только вышел на замену, успел первым на добивание и Парма повела. Подопечные Ди Франческо владели втрое большим преимуществом во владении мячом, но спасти хотя бы ничью так и не сумели. Победа принесла Парме 12 очков и подняла на четырнадцатую строчку турнирной таблицы Серии А. Венеция с 8-ю пунктами последняя.

В еще одном матче Кальяри и Милан устроили настоящий боевик. Стимул у хозяtd был просто безумный – в последний раз они побеждали "россонери" еще 25 лет назад. Уже на 2-й минуте сардинцы вышли вперед: после подачи с углового мяч отскочил к Дзортеа и тот метров с 12-ти пробил между частокола игроков и голкипера. На 15-й минуте Рейндерс подхватил мяч в середине поля, обыграл двух защитников и сделал заброс на ход Леау – тот ворвался во вратарский и забросил за воротник киперу Кальяри – 1:1.

В середине тайма Пикколи получил заброс из глубины, под давлением двух соперников ворвался в штрафную и сумел пробить мимо голкипера. VAR, однако, зафиксировал офсайд и счёт остался неизменным. Уже в добавленное время Ауджелло выдал сумасшедшую диагональ на дальнюю штангу и Дзаппа в касание переправил мяч в сетку. Но снова офсайд отобрал гол у Кальяри.

На 69-й минуте вышедший на замену Абрахам вывел Милан вперед: Пулишич пробил с острого угла, голкипер в прыжке приостановил полет мяча, но тот прошел дальше прямо на ногу Тамми, который уже караулил на стойке. На последней минуте Ауджелло выдал роскошную диагональ на правый фланг и Дзаппа в касание перевел в девятку, оформив дубль. Интересно, что за всю свою карьеру он забил всего один гол в Серии, а в матче с Миланом отгрузил в ворота соперника сразу три (один не засчитали). Ничья принесла Милану 18 очков и седьмую строчку турнирной таблицы Серии А, Кальяри с 10 пунктами шестнадцатый.

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