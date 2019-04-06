toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО ЮВЕНТУС - МИЛАН

Парма и Торино победителя не выявили: 31-й тур Серии А, матчи субботы

17:56 8 Читати українською
Парма и Торино победителя не выявили: 31-й тур Серии А, матчи субботы
Парма – Торино – 0:0 / Getty Images

В рамках 31-го тура итальянского чемпионата Парма расписала сухую ничью с Торино.

Чемпионат Италии 2018/2019, 31-й тур

Парма – Торино – 0:0

Ювентус – Милан – начало в 19:30

Сампдория – Рома – начало в 21:45

Парма и Торино провели не слишком интересную встречу. Хозяева без Жервиньо в атаке выглядели бледно, но и гости не создали большого количества моментов – хотя были активными. Две классные возможности отличиться в первом тайме упустили Басели и Беренгер, пробив рядом с каркасом ворот, а во втором все тот же Беренгер и Беллоти из пределов штрафной били ещё хуже. В конце концов, матч завершился без голов.

Таким образом, Торино набрал 49 зачётных баллов и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Парма с 34 очками в активе теперь двенадцатая.

Теги
Рома Рома Сампдория Сампдория Торино Торино Италия Ювентус Ювентус Милан Милан Парма Парма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо
    Іспанія — 4 апр441 Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо
39
сек
Манчестер Сити
19:30
Брайтон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук