Парма и Торино победителя не выявили: 31-й тур Серии А, матчи субботы

В рамках 31-го тура итальянского чемпионата Парма расписала сухую ничью с Торино.

Чемпионат Италии 2018/2019, 31-й тур

Парма – Торино – 0:0

Ювентус – Милан – начало в 19:30

Сампдория – Рома – начало в 21:45

Парма и Торино провели не слишком интересную встречу. Хозяева без Жервиньо в атаке выглядели бледно, но и гости не создали большого количества моментов – хотя были активными. Две классные возможности отличиться в первом тайме упустили Басели и Беренгер, пробив рядом с каркасом ворот, а во втором все тот же Беренгер и Беллоти из пределов штрафной били ещё хуже. В конце концов, матч завершился без голов.

Таким образом, Торино набрал 49 зачётных баллов и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Парма с 34 очками в активе теперь двенадцатая.