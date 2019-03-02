Парма и Эмполи расписали результативную ничью: 26 тур Серии А, матчи субботы

В рамках 26 тура Серии А Парма и Эмполи не смогли выявить сильнейшего.

Чемпионат Италии 2018/19, 26 тур

Эмполи – Парма – 3:3

Голы: Делль Орко, 19, Капуто, 59, (пен), Сильвестре, 90+1 – Жервиньо, 13, Ригони, 45+1, Алвеш, 82

Ммлан – Сассуоло – начало матча в 19:00

Невероятно результативную ничью разыграли между собой Парма и Эмполи. Пармезанцы открыли счет благодаря голу Жервиньо, но Делль Орко очень быстро выровнял положение. Ригони еще до перерыва сумел вновь вывести Парму вперед, однако после перерыва Капуто с пенальти сравнял счет. Ближе к концу матча Алвеш снова вывел Парму вперед, но Эмполи снова спасся, на этот раз Сильвестре стал автором забитого гола.

Эмполи набрал 22 очка и расположился рядом с зоной вылета, Парма с 30 пунктами осталась на 12 позиции.