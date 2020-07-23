Лечче с Шаховым отправил Брешию в Серию Б, Рома уничтожила СПАЛ, ничья Интера и Фиорентины, триумф Дженоа в дерби

В среду в рамках 35-го тура Серии А состоялось 6 матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол24".

Чемпионат Италии 2019/20, 35-й тур

Парма – Наполи – 2:1

Голы: Капрари, 45+3 (пен), Кулусевски, 87 (пен) – Инсинье, 54 (пен)

Интер – Фиорентина – 0:0

Лечче – Брешия – 3:1

Голы: Лападула, 22, 33, Сапонара, 70 – Дессена, 63

Сампдорыя – Дженоа – 1:2

Голы: Габьядини, 32 – Кришито, 22 (пен), Лерагер, 72

СПАЛ – Рома – 1:6

Голы: Черри, 24 – Калинич, 12, К. Перес, 38, Б. Перес, 51, 75, Коларов, 47, Дзаньоло, 90

Торино – Верона – 1:1

Голы: Дзадза, 67 – Борини, 56 (пен)

Наполи, который в случае победы поднимался в зону еврокубков, встречался с абсолютно немотивированной Пармой – до еврокубков "крестоносцам" далеко, а зона вылета им не угрожала. С первых минут неаполитанцы выглядели увереннее. Уже на 3-й минуте они могли открывать счет – Политано открылся в штрафной и в касание пробил по центру ворот, однако голкипер оказался на месте. Почти весь первый тайм гости провели на половине поле соперника, но до гола никак не доходило. В компенсированное время, за фол в штрафной, арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота неаполитанцев. Его реализовал Капрари – голкиперу не удалось угадать угол удара.

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Сразу после перерыва пенальти заработали и гости – Инсинье сравнял счет. Неаполитанцы пошли в атаку и создали еще несколько опасных моментов, но их каждый раз подводила реализация. "Крестоносцы" отчаянно оборонялись и во время контратаки на 87-й заработали еще один одиннадцатиметровый. Вперед их вывел Кулусевски, который низом пробил под правую стойку – вратарь не смог спасти свою команду. Финальный свисток зафиксировал победу Пармы – 2:1.

Интер расписал безголевую ничью с Фиорентиной. Хотя "нерадзурри" и выглядели сильнее на протяжении всей игры – вдвое больше владение мячом и вдвое больше ударов, реализовать моменты им никак не удавалось. Из-за этой потери очков Интер не смог обойти Аталанту и остался на 3-м месте турнирной таблицы с 70-ю пунктами.

Борьба двух аутсайдеров турнирной таблицы Лечче – Брешия была ожесточенной, ведь проигрыш последних означал стопроцентный вылет в низший дивизион, а Лечче победа давала шанс на выход из зоны вылета в следующих турах. До перерыва хозяева смогли оформить себе комфортное преимущество в два мяча. После перерыва на поле вышел Шахов, но результативными действиями Евгений не отметился. До конца матча команды забили еще по разу и финальный свисток зафиксировал победу хозяев – 3:1. Благодаря этой победе Лечче получил шанс выйти из зоны вылета и занимает 18-ю строчку с 32-ю пунктами, а Брешия потеряла последнюю возможность остаться в Серии А.

В генуэзском дерби Сампдория встречалась с Дженоа. К концу первого тайма команды обменялись голами – в Сампдории отличился Габьядини, а пенальти которое заработали "грифоны" реализовал Кришито. А во второй половине встречи "грифоны" вышли вперед. Это Лерагер вывел свою команду вперед. Таким образом, Дженоа с 36-ю очками закрепился над зоной вылета, а Сампдория осталась на 14-й строчке с 41-м очком

СПАЛ, который уже вылетел в Серию Б, принимал Рому. Отсутствие мотивации у соперников было заметно с первых минут матча – в первом тайме СПАЛ нанес только 2 удара в створ ворот, один из которых оказался голевым. У римлян к отдыху отличились Калинич и Карлес Перес. А после перерыва "волки" полностью уничтожили соперников. Дубль на свой счет записал Бруно Перес и по одному – Коларов и Дзаньоло. Благодаря этой победе Рома опередила Милан на 2 очка и теперь занимает 5-ю строчку первенства.

Верона на выезде встречалась с Торино. Первый тайм закончился с нулевым счетом. Зато в начале второй половины встречи соперники обменялись голами. Верона заработала пенальти, который реализовал Борини, а у "быков" отличился Дзадза. Больше интересных моментов в матче не произошло и финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Таким образом, Торино не смог отдалиться от зоны вылета на безопасную дистанцию ​​и занимает 15-ю строчку с 38-ю очками, а Верона осталась на 9-м с 46-ю пунктами.

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