Пушка Малиновского и волевая победа Аталанты в видеообзоре матча против Пармы

Аталанта из Бергамо одолела Парму на выезде в 37-м туре итальянской Серии А. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Почти равная игра команд в первом тайме не помешала пармезанцам уйти в раздевалку с голом. На 43-й минуте Жервиньо вывел на ударную позицию Деяна Кулусевски, а будущая звезда Ювентуса переиграл защитника и расстрелял голкипера.

Малиновский отличился хитрым голом со штрафного – видео точного удара украинца

Спасать бергамасков взялся Руслан Малиновский. Украинец несколько раз во втором тайме обострял игру и в конце концов сравнял счет классным ударом со штрафного, прошив стенку Пармы. А на 84-й минуте Алехандро Гомес после сольного прохода решился на удар из-за пределов штрафной и попал в угол ворот – 1:2!

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