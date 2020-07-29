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Пушка Малиновского и волевая победа Аталанты в видеообзоре матча против Пармы

00:18 - Читати українською
Пушка Малиновского и волевая победа Аталанты в видеообзоре матча против Пармы
Парма – Аталанта – 1:2 – видео голов и обзор матча

Аталанта из Бергамо одолела Парму на выезде в 37-м туре итальянской Серии А. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

43’ Деян Кулусевски
 
Руслан Малиновский 70’
Алехандро Папу Гомес 84’
43’ Деян Кулусевски
70’ Руслан Малиновский
84’ Алехандро Папу Гомес

Почти равная игра команд в первом тайме не помешала пармезанцам уйти в раздевалку с голом. На 43-й минуте Жервиньо вывел на ударную позицию Деяна Кулусевски, а будущая звезда Ювентуса переиграл защитника и расстрелял голкипера.

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Спасать бергамасков взялся Руслан Малиновский. Украинец несколько раз во втором тайме обострял игру и в конце концов сравнял счет классным ударом со штрафного, прошив стенку Пармы. А на 84-й минуте Алехандро Гомес после сольного прохода решился на удар из-за пределов штрафной и попал в угол ворот – 1:2!

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Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом Италия Парма - Аталанта Руслан Руслан Малиновский Видеоновости Парма Парма
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