Парма принимал Аталанту в 35 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Парма – Аталанта.

Начал погром аутсайдера хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Украинец мощным ударом издалека поразил нижний угол ворот соперника.

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После перерыва хозяева посыпались и пропустили еще 4 гола. Игроки Пармы пытались восстановить интригу, но два мяча в конце встречи кардинально не повлияли на ситуацию.

За три тура до финиша Серии А Аталанта продолжает удерживать второе место с 72-ю очками, а Парма начнет следующий сезон в Серии В.

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