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Парма – Аталанта: Малиновский потерял место в основе – онлайн-трансляция матча Серии А

19:57 - Читати українською
Парма – Аталанта: Малиновский потерял место в основе – онлайн-трансляция матча Серии А
Парма – Аталанта: онлайн-трансляция матча 28 июля 2020

Парма и Аталанта встречаются в 37 туре чемпионата Италии 2019/20. Руслан Малиновский оказался в запасе. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

 

Показ игры – на канале "Футбол 3". Матч, как и онлайн-трансляция Парма – Аталанта, стартует на "Футбол 24" в 20:30. Малиновский после нереализованного пенальти в Милане на Сан-Сиро сегодня оказался за пределами стартового состава.

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Теги
Италия Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Парма Парма Парма - Аталанта
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