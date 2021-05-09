Аталанта встречается с Пармой на Энио Тардини в рамках 35 тура Серии А. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Парма – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 16:00. Малиновский и Ко продолжают ожесточенную борьбу за Лигу чемпионов вместе Ювентусом, Миланом, Наполи и даже Лацио, который за 4 тура до конца первенства уступает бергамасам 5 очками. Наш хавбек уже 7 туров подряд отмечается результативными действиями. В его активе за последние полтора месяца – 4 забитых мяча и 7 голевых пасов. Парма – идеальный соперник для Руслана, чтобы продолжить феноменальную серию. "Хрестонци" досрочно покинули элитный дивизион. Тем более, украинец прошлого года забивал "желто-синим" со штрафного.

Аталанта: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Меле, Де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Иличич, Сапата

Малиновский – как кость в горле: в войне за ЛЧ собирает овации итальянских СМИ, пугает Роналду превосходит Мбаппета: