Аталанта приближает вице-чемпионство Италии – Малиновский забил ловкий гол, вдохновил камбэк и стал рекордсменом Европы

Матч, как и онлайн-трансляция Парма – Аталанта, стартовал на "Футбол 24" в 20:30. Малиновский после нереализованного пенальти в Милане на Сан-Сиро сегодня оказался за пределами стартового состава. Хавбека сборной Украины подменял Марио Пашалич в отсутствие травмированного Иличича – лидера команды Гасперини. Отметим, что Аталанта все еще борется за медали: бергамаски отставали на 1 балл от Интера и имели равное количество очков с Лацио. Беспроигрышная серия "Богини" во всех турнирах насчитывала 18 матчей.

Парма – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А

Парма неплохо начала с двух ударов и быстрой контры, однако первый момент гостей был поострее - Фройлер пробивал после осечки Бруну Алвеша метров с 10, банально простил. Проданный Аталантой в Ювентус за 35 миллионов евро Кулусевски, выступающий за пармезанцев на правах аренды, разрезал линии обороны, Капрари дальше перевел почти на пустые ворота, но Голлини успел накрыть удар Гальоло в красивом прыжке. И тут на сцену вышел Кулусевски. Сначала 20-летний правый вингер попал в штангу, а затем сделал посмешище из резервного защитника Шутало и прошил голкипера.

Очень плохо выглядела "Богиня" в первом тайме, Парма делала все, что заблагорассудится. Не хватало креатива Аталанте, поэтому замены напрашивались. Еще на 36-й вышел фланговый защитник Хатебур вместо центрального оборонца Паломино, а в перерыве Малиновский и Джимшити заменили Пашалича и Шутало. Сразу несколько нервных передач и не очень удачный дриблинг от Руслана. Слишком много брака. А на 52-й украинец и вообще привез контратаку на свои ворота. Завозился под давлением двух защитников, перехватили и молниеносно организовали выпад на чужую половину - спас отчаянный подкат Кастаня.

Малиновский заработал первый угловой в матче для Аталанты, задев стенку мощным штрафным. Как же вкусно играет этот Кулусевски. Едва не шеей принял дальний пас, ворвался почти во вратарскую и выложил под удар партнеру - выше. Не прошло и часа, как Гасперини поменял и третьего центрбека. Нападающий Муриель заменил защитника Кальдару. Луис после паса Сапаты завершал быструю контратаку после ошибки Кулусевски. А здесь уже Малиновский обошел нескольких оппонентов и выложил Дувану под удар - мог становиться заслуженным ассистентом, но снаряд пролетел над воротами. Руслан возвращается! Помог заработать штрафной и сам же хитро пробил под дырявой стенкой.

Между тем это уже 5-й гол экс-лидера Зари и Генка в 2020 году из-за пределов штрафной в матче Серии А. Никто больше Малиновского не забивал подобных мячей в топ-чемпионатах за эти 7 месяцев. А это уже Алехандро Гомес зарядился, прошел нескольких защитников, словно неподвижные флажки, и пробил издали – есть камбэк. Муриель должен был забивать третий, заблокировали выстрел с нескольких метров. Дважды классно подстраховал "Мали" в обороне на последних минутах. Кулусевски блестяще обыграл Кастаня на фланге и выложил Дермаку под расстрел из пределов вратарской. Партнер умудрился попасть в защитника. Дальний удар украинского хавбека получился не очень прицельным.