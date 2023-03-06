В первом матче Бенфика одолела своего соперника на выезде со счетом 2:0. Брюгге находится в глубоком кризисе – в последнем туре чемпионата Бельгии команда Романа Яремчука уступила Остенде со счётом 0:3. Бельгийцам потребуется чудо, чтобы выйти в четвертьфинал ЛЧ.

"Должен проговаривать очевидные вещи": тренер Бенфики перед дуэлью с Яремчуком и Ко оценил шансы лиссабонцев выиграть ЛЧ

"Выступление против Остенде было неожиданным, потому что до этого я видел команду, которая шла в правильном направлении. Помня о первом матче с Бенфикой, я определенно уверен в себе. Лига чемпионов – другое соревнование, и, надеюсь, оно придаст нам новый импульс.

В первом матче с Бенфикой исход игры решили две ошибки, но в остальном разница между командами была не так велика. Надеюсь, что завтра мы снова проведем свою лучшую игру. Сомневаюсь ли я в себе после этих посредственных результатов? Нет, никогда. Вы сейчас можете наблюдать неровности, которые присущи началу процесса строительства", – приводит Sporza слова Паркера.

Матч Бенфика – Брюгге состоится во вторник, 7 марта.

Брюгге сенсационно уступил аутсайдеру Лиги Жупиле – Яремчук получил 30 минут и стал одним из худших