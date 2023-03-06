Паркер: "Разница между Брюгге и Бенфикой не так велика, в первом матче всё решили две ошибки"
Главный тренер Брюгге Скотт Паркер поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Бенфикой в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом матче Бенфика одолела своего соперника на выезде со счетом 2:0. Брюгге находится в глубоком кризисе – в последнем туре чемпионата Бельгии команда Романа Яремчука уступила Остенде со счётом 0:3. Бельгийцам потребуется чудо, чтобы выйти в четвертьфинал ЛЧ.
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"Выступление против Остенде было неожиданным, потому что до этого я видел команду, которая шла в правильном направлении. Помня о первом матче с Бенфикой, я определенно уверен в себе. Лига чемпионов – другое соревнование, и, надеюсь, оно придаст нам новый импульс.
В первом матче с Бенфикой исход игры решили две ошибки, но в остальном разница между командами была не так велика. Надеюсь, что завтра мы снова проведем свою лучшую игру. Сомневаюсь ли я в себе после этих посредственных результатов? Нет, никогда. Вы сейчас можете наблюдать неровности, которые присущи началу процесса строительства", – приводит Sporza слова Паркера.
Матч Бенфика – Брюгге состоится во вторник, 7 марта.
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