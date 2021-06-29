Английский специалист согласовал 3-летний контракт с Борнмутом, информирует официальный сайт "вишен".

Вест Бромвич нашел нового тренера

На днях Паркер покинул Фулхэм, который не смог уберечь от вылета из АПЛ. Борнмут прошлый сезон проводил в Чемпионшипе и добрался плей-офф. Подопечные тогда еще Джонатана Вудгейта в полуфинале уступили будущему триумфатору – Брентфорду (1:0, 1:3).

Добавим, что новый розыгрыш Чемпионшипа стартует 7 августа. Паркер дебютирует во главе Борнмута матчем против еще одного неудачника АПЛ – Вест Бромвича.

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