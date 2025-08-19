ФК Париж вот-вот подпишет голкипера сборной Германии Кевина Траппа. По данным L'Equipe, 35-летний вратарь прибыл во французскую столицу во вторник для прохождения медицинского обследования. Если он получит одобрение, то сможет подписать трехлетний контракт.

Немец будет получать примерно ту же зарплату, что и в Айнтрахте, но получит более выгодный контракт – его соглашение с клубом из Франкфурта рассчитано еще на один сезон.

Чтобы выкупить Траппа, Париж заплатит около 1 миллиона евро.

Кевин защищал цвета ПСЖ с 2015 по 2019 год. С 2017 года и по настоящее время он вызывается в сборную Германии.

