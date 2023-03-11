На сайте компании появилось официальное обращение к Зеленскому относительно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых букмекерские конторы.

Букмекеры подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения в них ни разу не поступали запросы от СБУ по поводу разъяснений остановки франшизы в России.

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О чем говорится в тексте обращения к президенту

Букмекер подчеркнул, что Parimatch – бренд, созданный украинцами и которым владеют украинцы. К тому же в марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино. За два года было уплачено более 850 миллионов гривен налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины.

С начала полномасштабной войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением этого является официальное заключение международной юридической компании Mayer Brown. Кроме того, в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которое манипулировало и откровенно фальсифицировало факты с целью разрушения деловой репутации.

Сейчас ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддерживает население. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, в частности, от Президента Украины. Общая сумма пособия составляет более 500 миллионов гривен.

Однако после начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию. Речь идет как о блокировании работы платежных систем и влиянии на банковскую систему и ее менеджеров, так и создании основания для открытия уголовных дел по тяжким статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам.

Вместе с тем в соцсетях и медиа распространялась манипулятивная и недостоверная информация, фальсифицировались данные относительно компании, ее владельцев с целью разрушения деловой репутации и освещения компании в негативном свете. Постоянно предпринимались безосновательные попытки внести компании холдинга в санкционные списки. Десятки компаний холдинга постоянно добавляются в эти списки, не имея никакого обоснования без расследований или судебных решений.

При этом компания остается налогоплательщиком и работодателем для более 2000 украинцев.

Букмекер отметил, что в течение всего времени военного вторжения России в Украину к ним не поступали запросы от СБУ по поводу разъяснений остановки франшизы в государстве-агрессоре. Единичные контакты имели характеры угроз и вымогательств. Эти действия приводят к невозможности вести бизнес, помогать армии и гражданам Украины.

Считаем, что это спланированная кампания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом, – подчеркивают в компании.

В настоящее время ООО "Париматч" обращается к президенту Украины, который является гарантом соблюдения Конституции, а также просит поручить проверить изложенные факты и совершить соответствующие действия по всем неправомерным нарушениям со стороны Службы безопасности Украины.

Мы готовы к публичному обсуждению, готовы ответить на все вопросы СМИ и правоохранительных органов, а также готовы защищать свою позицию в суде. Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики, – говорится в обращении к Зеленскому.