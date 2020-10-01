Стороны подписали соглашение на два года с возможностью продления на год.

30 сентября в Мадриде компания Parimatch подписала партнерское соглашение с La Liga и стала официальным беттинг-партнером Примеры в Украине на два года.

Испанская сторона предоставит площадки для размещения бренда Parimatch на всех мероприятиях организованных La Liga. В соответствии с местными законами, реклама Parimatch будет отображаться на 3D-коврах во время трансляции матчей, а маркетинговые материалы будут использованы на выездных матчах Реала, Барселоны и Атлетико.

В рамках партнерства Parimatch получит доступ на использование логотипов, эмблем, товарных знаков La Liga и права на фото 7 действующих игроков для создания маркетинговых материалов. Также две легенды La Liga будут участвовать в PR акциях и телевизионных рекламных кампаниях Parimatch для трансляций на территории Украины. В будущем La Liga предоставит билеты на матчи, которые Parimatch использует в качестве призов и поощрений.

"La Liga - одна из самых популярных футбольных в мире, там играют множество звезд и потому это сотрудничество является для Parimatch стратегическим. Мы много внимания уделяем коммуникации с болельщиками, как и La Liga. В этом наше партнерство просто идеальное", – отметил представитель Parimatch Вадим Мисюра.

Оскар Мэйо, директор по бизнесу, маркетингу и международному развитию La Liga: "Крепкие региональные партнерские соглашения – это ключ к построению более тесных связей с нашими фанатами и расширению глобального присутствия La Liga. Parimatch разделяет наши амбиции по созданию развлечений мирового уровня и является идеальным партнером для развития этого подхода".

Официальная пресс-конференция о подписании соглашения между LaLiga и Parimatch пройдет 15 октября. Чтобы принять участие в пресс-конференции, представители СМИ могут связаться с организаторами по почте [email protected] и подтвердить участие.

О Parimatch

В июле 2018 года, Parimatch стал официальным беттинговым партнером UFC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имеет ряд соглашений о партнерстве в футболе и в растущем секторе киберспорта. Компания известна своими инновациями и предпринимательским духом, корпоративной культурой и стремлением воспитывать новые таланты для развития бренда на международном уровне. Два года назад был создан Фонд Parimatch, целью которого является продвижение здорового образа жизни через образование и участие общественности в спорте.

О La Liga

La Liga – глобальная, инновационная и социально ответственная организация, лидер в сфере досуга и развлечений. La Liga – это частная спортивная ассоциация, которая состоит из 20 клубов LaLiga Santander и 22 клубов La Liga SmartBank, ответственных за организацию этих национальных профессиональных футбольных соревнований. В сезоне 2018-2019 аудитория La Liga составила более 2,7 миллиарда человек по всему миру.