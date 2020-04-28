Пардью покинул Ден Хааг после досрочного завершения Эредивизи, которое спасло команду от вылета

Голландский Ден Хааг получит нового тренера. Алан Пардью и клуб прекратили сотрудничество.

Алан Пардью больше не является главным тренером Ден Хаага. 58-летний специалист вместе со своими ассистентами покинули клуб после того, как сезон 2019/20 был досрочно завершен, сообщает официальный сайт клуба.

Аякс официально оставили без чемпионства – Эредивизи приняла окончательное решение о завершении сезона

Руководство клуба и тренер поблагодарили друг друга за работу. Напомним, Пардью возглавил Ден Хааг в декабре 2019 года – на тот момент команда занимала предпоследнее место, на котором и осталась после 26 туров. Под его руководством Ден Хааг провел 8 матчей в чемпионате – 1 победа, 3 ничьи и 4 поражения. Досрочное завершение чемпионата помогло команде избежать вылета, ведь состав участников элитного дивизиона в следующей кампании не изменится.

Ранее Пардью успел поработать в Вест Бромвиче, Вест Хэме, Ньюкасле, Чарльтоне и других английских клубах.

Франция имеет 3 сценария определения итоговой таблицы – один из них поражает и дарит Динамо прецедент с шансом на ЛЧ