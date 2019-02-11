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Парцвания станет игроком Арсенала-Киев

11 февраля 23:01 95 Читати українською
Парцвания станет игроком Арсенала-Киев
Темур Парцвания / ФК Олимпик

Защитник Темур Парцвания продолжит карьеру в Украине.

27-летний защитник подпишет контракт с Арсеналом-Киев, сообщает Динамомания. Детали будущей сделки не сообщаются.

Капитан Арсенала-Киев Майданевич покинул столичный клуб

Напомним, последним клубом Парцвании была венгерская Кишварда, которую игрок покинул в декабре прошлого года. В текущем сезоне на счету украинца 5 матчей за венгерскую команду во всех турнирах, результативными действиями Парцвания не отличался.

Лукьянчук голом помог Кишварде победить, Антон Кравченко провел дебютный матч

В Украине защитник известен по выступлениям за Олимпик, Десну и Волынь, начинал карьеру Темур в структуре Динамо.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Арсенал-Киев Арсенал-Киев Темур Парцвания Темур Парцвания
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