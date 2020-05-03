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Паратичи подтвердил, что легенды Ювентуса проведут в Турине еще минимум сезон

17:59 26 Читати українською
Паратичи подтвердил, что легенды Ювентуса проведут в Турине еще минимум сезон
Кьеллини и Буффон / фото из соцсетей

Спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи рассказал о кадровых решениях в отношении главных ветеранов команды.

"Буффон и Кьеллини останутся и будут частью нашей команды и в следующем году. Вскоре они подпишут новые контракты", – цитирует функционера журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

"Я раньше выйду на пенсию", – любимая Буффона рассказала, когда легенда повесит перчатки на гвоздь

В нынешнем сезоне оба исполнители не играют ведущую роль в "Старой синьоре". Джанлуиджи Буффон является дублером Щенсны и провел 11 матчей во всех турнирах. В свою очередь в активе Джорджо Кьеллини только 3 поединка (1 гол). Он пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы колена.

К слову, для Буффона нынешний сезон уже 18-й в составе Юве, для Кьеллини – 15-й.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Фабио Паратичи
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