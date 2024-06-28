До сих пор с телебашни в Штутгарте можно было наблюдать за тренировочным полем, которое штаб сборной Швейцарии использует в этом месяце. Чтобы там не скрывался хитрый шпион, часть большой террасы закрыли. Как информирует Sky Sport Italia, швейцарская Ассоциация футбола наняла даже специальную охрану, которая следит за тем, чтобы никто не перелез через ленту.

Швейцария – Германия –1:1 – видео голов и обзор матча Евро-2024

Паранойя в команде Мурата Якина развилась ещё сильнее после инцидента, произошедшего в начале этой недели. Ноутбуки трех помощников главного тренера были украдены из гостиничного номера. Мотивы воров остаются неизвестны. Швейцарская ассоциация сообщила The Athletic, что никакой конфиденциальной информации на них не было.

В субботу, 29 июня, Швейцария сыграет с Италией в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Германия вырвала ничью со Швейцарией и выиграла свою группу на Евро-2024 – отмененные голы и неназначенные пенальти