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Паралимпийская сборная Украины завоевала серебряные награды чемпионата Европы

08:30 51 Читати українською
Паралимпийская сборная Украины завоевала серебряные награды чемпионата Европы
Финальный матч турнира / фото ФФУ

Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла серебряные медали чемпионата Европы, который проходил 25 июля – 5 августа в Нидерландах.

Украинские футболисты с последствиями детского церебрального паралича заняла второе место на ЧЕ-2018.В финале наши футболисты уступили сборной России со счетом 2:3.

Украина выступала в группе B, где заняла второе место, играя против Финляндии, Испании, Англии и России.

"Перед матчем росіяни були впевнені, що обіграють нас". Як паралімпійська збірна України знову стала чемпіоном світу

В матче за третье место победу праздновали ирландцы, которые в дуэли за бронзу одолели хозяев турнира – голландцев.

Приз лучшему игроку чемпионата Европы получил украинец Виталий Романчук, который также стал одним из трех лучших бомбардиров соревнований.

К слову, паралимпийская сборная Украины тримфувала на чемпионатах Европы пять раз (1999, 2002, 2006, 2010, 2014).

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