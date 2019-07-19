Паралимпийская сборная Украины заняла второе место чемпионата мира – украинцы уступили россиянам

Паралимпийская сборная Украины одержала серебряные медали чемпионата мира.
Паралимпийская сборная Украины проиграла в финальном матче чемпионата мира России со счетом 1:3.
Паралимпийская сборная Украины завоевала серебряные награды чемпионата Европы
Отметим, что на групповом этапе украинская сборная победила Австралию (7: 0), Испанию (10:0) и Аргентину (2:0). В четвертьфинале Украина уничтожила сборную Нидерландов (5: ), а в полуфинале разбила Бразилию (3:0).
Добавим, что паралимпийская сборная в четвертый раз подряд вышла в финал мирового первенства. Всего же сборная Украины становилась чемпионом мира пять раз (в 2001-м, 2003-м, 2009-м, 2013-м и 2017-м).
"Перед матчем росіяни були впевнені, що обіграють нас". Як паралімпійська збірна України знову стала чемпіоном світу