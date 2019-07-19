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Паралимпийская сборная Украины заняла второе место чемпионата мира – украинцы уступили россиянам

19 июля 23:47 15 Читати українською
Паралимпийская сборная Украины заняла второе место чемпионата мира – украинцы уступили россиянам
Паралимпийская сборная Украины / ifcpf.com

Паралимпийская сборная Украины одержала серебряные медали чемпионата мира.

Паралимпийская сборная Украины проиграла в финальном матче чемпионата мира России со счетом 1:3.

Паралимпийская сборная Украины завоевала серебряные награды чемпионата Европы

Отметим, что на групповом этапе украинская сборная победила Австралию (7: 0), Испанию (10:0) и Аргентину (2:0). В четвертьфинале Украина уничтожила сборную Нидерландов (5: ), а в полуфинале разбила Бразилию (3:0).

Добавим, что паралимпийская сборная в четвертый раз подряд вышла в финал мирового первенства. Всего же сборная Украины становилась чемпионом мира пять раз (в 2001-м, 2003-м, 2009-м, 2013-м и 2017-м).

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