На чемпионате мира-2025 среди команд U-20 состоялись очередные матчи. Отчет и результаты поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2025 U-20. 1-й тур

Парагвай – Панама – 3:2

Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Эрберт, 76

Чили – Новая Зеландия – 2:1

Голы: Миллан, 54, Гаргес Гомес, 90+7 – Уокер, 85 (пен.)

Украина удержала победу над Южной Кореей в первом матче на ЧМ-2025 U-20

Во втором матче группы B, где представлена Украина, сборная сборная Парагвая перестреляла Панаму со счетом 3:2. Панамцы открыли счет в матче, но пропустили дважды и были вынуждены отыгрываться. На 76-й минуте сборная Панамы сравняла счет, но Парагвай вырвал победу на 90+4 минуте благодаря голу Кабальеро Флейтаса. Благодаря этому они возглавили квартет Украины.

Параллельно с этим матчем хозяева турнира из Чили одолели Новую Зеландию. В этой встрече также все решилось в компенсированное время. В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу чилийцев. Решающий гол в активе Гаргеса Гомеса.

Украина стартует на ЧМ-2025 с Шевой и лучшим голкипером Евро, но без топ-бомбардиров – чего ждать от наших?