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"Парадоксально, но именно против Шахтера ему все удавалось": Дулуб оценил работу Хацкевича в Динамо

21:11 15 Читати українською
"Парадоксально, но именно против Шахтера ему все удавалось": Дулуб оценил работу Хацкевича в Динамо
Олег Дулуб / Фото из открытых источников

Белорусский наставник Карпат и Черноморца Олег Дулуб поделился мыслями об успехах своего соотечественника Александра Хацкевича на тренерском мостике киевской команды.

"Оценивать работу Хацкевича должен не я, а скорее его руководители и, самое главное, футболисты. У него была другая модель игры по сравнению с тем, что было в Динамо раньше. Мне очень нравилось, как команда играла при Реброве.

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Осенью, когда я только пришел в Карпаты, была третья или четвертая игра – мы уступили 1:4 на Олимпийском. Но я смотрел и просто восхищался, как играло Динамо. Построения на флангах, развороты, вхождение, подачи, угловые – там практически все было налажено.

Когда пришел Хацкевич, он что-то начал перестраивать. У него больше акцент был смещен на фланговую игру – подачи, завершение. Но при этом нужно отдать должное, что во многих матчах эта игра удавалась. Особенно против Шахтера, как ни парадоксально", – сказал Дулуб в интервью изданию Football.ua.

Напомним, 54-летний специалист в июне 2017 года ушел из Карпат по семейным обстоятельствам, однако уже в сентябре возглавил Черноморец. Потренировав одесситов менее трех месяцев Дулуб покинул Украину и в январе 2018-го стал руководителем БАТЭ.

Александр Хацкевич тренировал главную команду Динамо с 2017 по 2019 годы. Сейчас 46-летний наставник работает с российским Ротором.

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