Парад ужасных ошибок Кадара в видеообзоре матча Хорватия – Венгрия – 3:0

Сборная Хорватии легко разгромила Венгрию в матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Все три гола в отчетном матче были забиты в первом тайме. И ко всем трем причастен Тамаш Кадар. Для защитника Динамо первая 45-минутка выдалась настолько неудачной, что наставник венгров решил заменить его сразу после перерыва.

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Во втором тайме хорваты имели ряд возможностей увеличить преимущество (в частности Перишич промазал с пенальти), но счет так и не изменился.

Хорватия набрала 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е. У Венгрии на четыре зачетных пункта меньше и третья строчка.

Хорватия – Венгрия – 3:0 – лучшие моменты 1 тайм:

Хорватия – Венгрия – 3:0 – лучшие моменты 2 тайм: