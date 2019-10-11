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Парад ужасных ошибок Кадара в видеообзоре матча Хорватия – Венгрия – 3:0

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Парад ужасных ошибок Кадара в видеообзоре матча Хорватия – Венгрия – 3:0
Хорватия – Венгрия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Хорватии легко разгромила Венгрию в матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
56’ Ласло Кляйнхайслер

Все три гола в отчетном матче были забиты в первом тайме. И ко всем трем причастен Тамаш Кадар. Для защитника Динамо первая 45-минутка выдалась настолько неудачной, что наставник венгров решил заменить его сразу после перерыва.

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Во втором тайме хорваты имели ряд возможностей увеличить преимущество (в частности Перишич промазал с пенальти), но счет так и не изменился.

Хорватия набрала 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е. У Венгрии на четыре зачетных пункта меньше и третья строчка.

Хорватия – Венгрия – 3:0 – лучшие моменты 1 тайм:

Хорватия – Венгрия – 3:0 – лучшие моменты 2 тайм:

blog_ava
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10 октября
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Теги
Хорватия Хорватия Венгрия Венгрия Видеоновости Евро-2020 Хорватия - Венгрия
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