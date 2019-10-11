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Парад удивительных голов в видеообзоре матча Австрия – Израиль – 3:1

09:18 62 Читати українською
Парад удивительных голов в видеообзоре матча Австрия – Израиль – 3:1
Австрия – Израиль – 3:1 – видео голов и обзор матча / твиттер сборной Австрии

Сборная Австрии одержала волевую победу над Израилем (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Австрия – Израиль.

 

Евро-2020, квалификация

Группа G

Австрия – Израиль – 3:1

Голы: Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 88 – Захави, 34

Сборная Австрии переиграла Израиль, уступая по ходу встречи. Счет в матче открыл Захави, который метров с 25 невероятно точным ударом от штанги пробил Станковича. Уже через 6 минут Лазаро сравнял счет с передачи Арнаутовича. Во втором тайме Хинтереггер ударом в падении вывел австрийцев вперед, а точку в матче поставил Забитцер ударом в девятку.

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Таким образом, Австрия набрала 13 очков и осталась на 2 позиции, Израиль с 8 пунктами остался на 5 месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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