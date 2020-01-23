Парад сольных проходов и голов с рикошетами в видеообзоре матча Саламанка – Реал – 1:3

Реал победил Саламанку в матче 1/16 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Бtйл отметил свое возвращение в основу Реала голом на 18-й минуте. Валлиец остался без опеки в штрафной и ударом в ближний угол с рикошетом от защитника открыл счет.

Реал обыграл Саламанку в Кубке Испании – игру сделал неожиданный "джокер" Зидана

Хозяева отыгрались уже после перерыва. Ромеро подобрал мяч, самостоятельно протянул его несколько десятков метров и пробил с линии штрафной под перекладину – 1:1. Реал вернул себе преимущество через 5 минут, и снова не обошлось без помощи оппонента. Марсело идеально прострелил на Диаса, который не смог качественно завершить атаку, однако вмешался Гонгора – автогол. Уже в компенсированное время Диас таки забил свой мяч. Талант "сливочных" совершил сольный проход и точным ударом под дальнюю штангу установил окончательный счет – 1:3.