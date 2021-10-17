Челси одолел Брэнтфорд и рамках 8-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Брэнтфорд способен дать бой любой команде и сегодня это в очередной раз продемонстрировал. Судьбу матча решил единственный гол Бена Чилвелла, забитый в первом тайма.

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Правда, моментов было гораздо больше. Лукаку даже забил, но из офсайда. В конце концов, Челси должен благодарить за победу своего голкипера. Эдуар Менди совершил несколько сногсшибательных сейвов, когда казалось, гола уже не избежать.