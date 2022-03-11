Парад нереализованных моментов в видеообзоре матча Барселона – Галатасарай
10:54 - Читати українською
Барселона и Галатасарай разошлись миром (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Подопечные Хави Эрнандеса активно начали и в течение всего матча тотально преобладали Галатасарай. Впрочем, турецкий коллектив смог выстоять.
Лига Европы: Барселона расписала сенсационную ничью с Галатасараем на Камп Ноу, Рейнджерс разгромил Црвену Звезду
Замечательные возможности забить имели Мемфис Депай, Фрэнки де Йонг, Адама Траоре, Усман Дембеле и другие, но помешали голкипер Игнасио Пенья (арендованный у Барсы), каркас ворот и неточность. Ответный матч состоится в четверг, 17 марта.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter