Барселона и Галатасарай разошлись миром (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Подопечные Хави Эрнандеса активно начали и в течение всего матча тотально преобладали Галатасарай. Впрочем, турецкий коллектив смог выстоять.

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