Андорра и Латвия не смогли выявить сильнейшего в матче Лиги наций, подарившего два забавных взятия ворот. Смотрите видео голов и обзор матча Андорра – Латвия на Футбол 24.

Лига наций, 6 тур

Дивизион D, группа 1

Андорра – Латвия – 1:1

Голы: Росас, 88 – Гутковскис, 50

Матч между Андоррой и Латвией подарил нам сразу два забавных гола. Сначала забили латвийцы – игроки сборной Андорры плохо разыграли удар от ворот и Гутковскис забил фактически в пустые. Впрочем, на исходе поединка Росас так же курьезно сравнял счет. Голкипер Латвии вышел и неудачно обработал мяч, а нападающий обокрал его и закатил круглого в пустые ворота.

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Таким образом, Латвия набрала 13 очков и финишировала лидером группы D1, повысившись в классе. Андорра с 8 пунктами осталась третьей.