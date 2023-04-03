Парад эффектных голов в видеообзоре матча Наполи – Милан – 0:4
3 апреля 09:45 - Читати українською
Милан разгромил Наполи в 28 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи.
Рафаэль Леау 17’
Браим Диас 25’
Рафаэль Леау 59’
17’ Рафаэль Леау
25’ Браим Диас
59’ Рафаэль Леау
Уже к 25 минуте счет был 2:0 в пользу гостей. Героем стал Диас, ассистировавший Леау и еще и сам эффектно поразивший ворота Мерета. Подопечные Спаллетти пытались ответить, но после перерыва Леау оформил дубль.
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Чрезвычайно эффектную точку поставил Салемакерс, прошедший нескольких защитников и пустивший мяч среди ног киперу. Милан поднялся на 3 строчку, набрав 51 зачетный балл. Отставание от Наполи составляет 20 пунктов.
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