Милан разгромил Наполи в 28 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи.

Уже к 25 минуте счет был 2:0 в пользу гостей. Героем стал Диас, ассистировавший Леау и еще и сам эффектно поразивший ворота Мерета. Подопечные Спаллетти пытались ответить, но после перерыва Леау оформил дубль.

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Чрезвычайно эффектную точку поставил Салемакерс, прошедший нескольких защитников и пустивший мяч среди ног киперу. Милан поднялся на 3 строчку, набрав 51 зачетный балл. Отставание от Наполи составляет 20 пунктов.