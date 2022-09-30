Когда-то идеальная пара Виктории и Дэвида Бекхэма имеют более прохладные отношения в последнее время.

Недавно Виктория Бекхэм выложила в Instagram видео, на котором демонстрировала разную косметику, однако одна деталь намекнула на проблемы в семье.

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Из ее предплечья исчезла татуировка с инициалами Дэвида Бекхэма, которую она делала на 10-летие свадьбы. Кроме того, у нее также было выражение "вместе навсегда, до вечности", которое тоже было стерто.

Отметим, что знаменитый экс-футболист и дизайнер поженились в 1999 году. От звездного союза подрастают четверо детей – Бруклин, Ромео, Круз и дочь Гарпер.

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