Опытный центрбек подписал контракт до лета 2023, сообщает официальный сайт греческого клуба.

Озил официально стал игроком Фенербахче

Ранее Арсенал разорвал соглашение с Сократисом, поэтому он достался Олимпиакосу бесплатно. Защитник не попал в заявку "канониров" на текущий сезон и уже несколько месяцев находится без игровой практики.

Напомним, 32-летний Папастатопулос также имеет опыт выступлений за АЕК, Дженоа, Милан, Вердер и дортмундскую Боруссию.

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