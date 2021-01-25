Папастатопулос официально перешел в Олимпиакос
20:22 - Читати українською
Защитник Сократис Папастатопулос ожидаемо присоединился к Олимпиакосу.
Опытный центрбек подписал контракт до лета 2023, сообщает официальный сайт греческого клуба.
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Ранее Арсенал разорвал соглашение с Сократисом, поэтому он достался Олимпиакосу бесплатно. Защитник не попал в заявку "канониров" на текущий сезон и уже несколько месяцев находится без игровой практики.
Напомним, 32-летний Папастатопулос также имеет опыт выступлений за АЕК, Дженоа, Милан, Вердер и дортмундскую Боруссию.
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