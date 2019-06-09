"Папа облегченно вздохнул, когда увидел, что я хотя бы не голая", – модель-бегунья из финала ЛЧ гордится своим поступком

Кинси Волански прокомментировала свою выходку во время решающего матча Лиги чемпионов.

Американка совсем не стесняется своего поступка и даже обещает повторить нечто подобное.

"Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне. Количество моих подписчиков в Instagram уже превысило 2 миллиона – такую рекламу не купишь.

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Я планирую выбегать на поле вновь, чтобы увеличить популярность. Вдруг я стала знаменитой во всем мире, у меня появилась куча предложений о работе. Не думаю, что я кому-то навредила, это было просто весело.

Болельщикам это понравилось, игрокам, похоже, тоже, и даже полицейские просили у меня фотографию. Реакция была невероятной, я счастлива. Это самый волнующий момент в моей жизни.

Конечно, я не говорила родителям, что собираюсь сделать. Были ли они удивлены? Нет, они точно знают, на что я способна. Папа просто почувствовал облегчение, что я не была полностью голой, когда выбежала", – рассказала Волански в интервью The Sun.

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