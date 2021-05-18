"Да, до сих пор играю. Помогаю немного молодежи. Нужно команде помогать. Подсказывать где-то. Буду продолжать, тренируемся. Надеюсь, скоро будем в УПЛ и еврокубках. Нет, я не собираюсь играть в УПЛ. Мне уже не нужно. Буду учиться на менеджера, а не на тренера.

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Мы знаем, что Ярославский – человек, который много делает для Харькова и Металлиста. Если он вернулся, то все будет совсем иначе. У нас будет хорошая команда, и сможем бороться за чемпионство в УПЛ и еврокубки. Возможно, даже в Лиге чемпионов сыграем", – сказал Гуйе в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, Папа Гуйе перебрался в Украину зимой 2005-го, подписав контракт с Волынью. Позже перешел в Металлист, где провел 9 лет и стал настоящей легендой клуба. Также сенегалец выступал за Днепр, Карпаты, СК Днепр-1 и несколько иностранных клубов. В Металл перебрался прошлой осенью и помог команде выйти в Первую лигу.

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