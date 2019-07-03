Папа Гуйе может продолжить карьеру в СК Днепр-1

Сенегальский защитник Папа Гуйе в ближайшее время может примерить футболку СК Днепр-1.

Известный легионер УПЛ Папа Гуйе близок к подписанию соглашения с СК Днепр-1, сообщил в своей авторской программе ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык.

"Папа Гуйе покинул команду, потому что не заплатили за квартиру, будем обращаться в суд", – директор Карпат Ящишин

В трансфере 35-летнего сенегальца заинтересован лично наставник днепрян Дмитрий Михайленко.

Папа известный в Украине своими выступлениями за Волынь, Металлист, Днепр и Карпаты.

В прошлом сезоне УПЛ Гуйе провел в составе "зелено-белых" 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

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