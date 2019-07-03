toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Папа Гуйе может продолжить карьеру в СК Днепр-1

18:40 76 Читати українською
Папа Гуйе может продолжить карьеру в СК Днепр-1
Папа Гуйе / Фото ФК Днепр

Сенегальский защитник Папа Гуйе в ближайшее время может примерить футболку СК Днепр-1.

Известный легионер УПЛ Папа Гуйе близок к подписанию соглашения с СК Днепр-1, сообщил в своей авторской программе ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык.

"Папа Гуйе покинул команду, потому что не заплатили за квартиру, будем обращаться в суд", – директор Карпат Ящишин

В трансфере 35-летнего сенегальца заинтересован лично наставник днепрян Дмитрий Михайленко.

Папа известный в Украине своими выступлениями за Волынь, Металлист, Днепр и Карпаты.

В прошлом сезоне УПЛ Гуйе провел в составе "зелено-белых" 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

"Проти Тимощука відкрили дві кримінальні справи". В екс-капітана збірної України – великі проблеми із законом

blog_ava
Трансфер Малиновского в Сампдорию сорвался
12:59
859
Теги
Игорь Цыганык Трансферы Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Трансферы чемпионата Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1 Папа Гуйе Папа Гуйе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
59
мин
Чили
03:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук