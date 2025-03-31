– Неужели все это время так и будете скнеть в юношеской команде?

– В моем случае лишь одно – ждать, вести переговоры с клубом, искать какое-то компромиссное решение. Попробовать договориться, чтобы отпустили в аренду. Ясно, что не сейчас, потому что сезон в разгаре, идет к завершению, скорее даже так.

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У меня сложная ситуация, потому что я в 2022 году вернулся в Шахтер из-за границы уже во время полномасштабной войны. И мои условия контракта с донецким клубом были несколько лучше, выше, чем у некоторых других украинских игроков, скажем так.

Мне 31 год, у меня есть семья, трое маленьких детей. Я должен, как мужчина, зарабатывать. Не могу допустить, чтобы они спрашивали: "Папа, а где наши йогурты?". Поэтому... Нужно сейчас это непростое время как-то перетерпеть, пересидеть. Я не могу просто взять и разорвать контракт с Шахтером. Из вышесказанного вы должны четко понять, почему.

– Между ваших слов можно уловить понятное отчаяние от той ситуации, в которой вы находитесь. И это понятно. У вас есть претензии собственно к Шахтеру, как клубу?

– Никаких. Шахтер выполняет передо мной все контрактные обязанности, как и я перед клубом.

Скоро откроется летнее трансферное окно, оно длиннее зимнего, клубы больше денег тратят на комплектацию, поэтому, надеюсь, какой-то вариант продолжения летом должен быть, – резюмировал Петряк в интервью УФ.

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