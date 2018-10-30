ПАОК Шахова и Хачериди разобрался с Панатинаикосом и закрепился на вершине таблицы

Завершился матч 8 тура чемпионата Греции между ПАОКом и Панатинаикосом. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Евгений Хачериди в заявку на матч не попал, а Евгений Шахов провел поединок на скамейке запасных.

Шевченко назвал легионеров, которые получат вызов в сборную Украины на матч против Словакии

ПАОК захватил инициативу с первых минут, но сумел реализовать свои возможности только во втором тайме.

Сначала Прийович открыл счет в матче, а затем Лимниос убил интригу в противостоянии.

ПАОК имеет в активе 22 зачетных балла и возглавляет таблицу чемпионата Греции.

Суперлига Греции, 8 тур

ПАОК – Панатинаикос – 2:0

Голы: Прийович, 51, Лимниос, 76