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ПАОК Шахова и Хачериди разобрался с Панатинаикосом и закрепился на вершине таблицы

29 октября 23:28 16 Читати українською
ПАОК Шахова и Хачериди разобрался с Панатинаикосом и закрепился на вершине таблицы
ПАОК Шахова и Хачериди разобрался с Панатинаикосом и закрепился на вершине таблицы

Завершился матч 8 тура чемпионата Греции между ПАОКом и Панатинаикосом. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Евгений Хачериди в заявку на матч не попал, а Евгений Шахов провел поединок на скамейке запасных.

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ПАОК захватил инициативу с первых минут, но сумел реализовать свои возможности только во втором тайме.

Сначала Прийович открыл счет в матче, а затем Лимниос убил интригу в противостоянии.

ПАОК имеет в активе 22 зачетных балла и возглавляет таблицу чемпионата Греции.

Суперлига Греции, 8 тур

ПАОК – Панатинаикос – 2:0

Голы: Прийович, 51, Лимниос, 76

Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Панатинаикос Панатинаикос ПАОК ПАОК
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