ПАОК Шахова и Хачериди принял отставку Михела – раньше он работал в Шахтере

Лига наций — 17:57 10
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Лига наций: Сербия обыграла Черногорию и закрепилась на первом месте в группе
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Украина потерпела крупнейшеее фиаско в своей истории – какие выводы и перемены в составе должен был бы сделать ШевченкоСборная Украины — 16:56 243
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Фалькао предложил себя Реалу, – MarcaИспания — 12:50 137
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"Разобрали Украину, как велосипед". Словацкие СМИ расхваливают свою сборную за эффектный разгром команды ШевченкоСборная Украины — 11:54 394
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Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги нацийЛига наций — 03:00 4178
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