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ПАОК Шахова и Хачериди принял отставку Михела – раньше он работал в Шахтере

16:28 51 Читати українською
ПАОК Шахова и Хачериди принял отставку Михела – раньше он работал в Шахтере
Любош Михел / фото из соцсетей

Экс-арбитр ФИФА Любош Михел прекратил выполнять обязанности спортивного директора ПАОКа.

ПАОК удовлетворил прошение об отставке с должности спортивного директора Любоша Михела, сообщает официальный сайт греческого клуба.

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Отмечается, что Михел останется внештатным советником по вопросам футбола, а должность спортивного директора займет Марио Бранко.

Напомним, Михел работает в ПАОКе с 2015 года. Ранее бывший арбитр ФИФА был директором отдела международных соревнований в донецком Шахтере.

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Теги
Мир Любош Михел ПАОК ПАОК Греция
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