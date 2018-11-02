ПАОК Шахова и Хачериди оказался среди четырех команд Европы, которые пока не теряли очки во внутреннем чемпионате

Греческий ПАОК демонстрирует лучшее начало сезона в своей истории.

Французский Пари-Сен-Жермен, голландский ПСВ, а также греческий ПАОК – три клуба из главных лиг Европы, которые со старта этого сезоно одерживают исключительно победы в своих чемпионатах, сообщает Agonasport.

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Парижане уже одержали 11 побед в 11 матчах Лиги 1, опережая ближайшего конкурента Лилль перед очной встречей на восемь очков.

ПСВ начал свою кампанию в Эредивизии с 10 побед в 10 матчах, в том числе и над Аяксом, который сейчас опережает на пять очков.

ПАОК впервые в истории клуба начал чемпионат с восьми победных матчей. Команда украинцев Евгения Шахова и Евгения Хачериди опережает еще одну сенсацию греческой Суперлиги Атромитос на два очка.

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С учетом побед на чемпионом АЕКом, а также Олимпиакосом и Панатинаикосом, выдающийся старт делает их главными фаворитами в борьбе за свой первый титул Суперлиги за 34 года.

Кроме этого, Тре Фиори из Сан-Марино также отлично начали чемпионат с пятью победами в пяти играх в лиги.