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ПАОК с Шаховым и Хачериди победил Астерас, АЕК Чигринского одолел Янину Кузыка

25 августа 23:40 23 Читати українською
ПАОК с Шаховым и Хачериди победил Астерас, АЕК Чигринского одолел Янину Кузыка
ПАОК минимально победил Астерас / фото ФК ПАОК

Стартовал чемпионат Греции 2018/19. АЕК Дмитрия Чигринского и ПАОК Евгения Шахова и Евгения Хачериди начали новый сезон с побед.

Вице-чемпион Греции ПАОК начал новый сезон с победы. Команда Шахова и Хачериди победила Астерас благодаря единственному голу с пенальти. Оба украинцы провели на поле весь матч, Хачериди получил желтую карточку.

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АЕК без Чигринского, который продолжает восстановление от травмы, победил Янину, в составе которой Орест Кузык провел матч на скамейке запасных.

Чемпионат Греции, 1 тур

ПАОК – Астерас – 1:0

Гол: Прийович, 58 (пен)

АЕК – Янина – 2:0

Голы: Понсе, 37, Ливая, 47

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Мир Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины ПАОК ПАОК Орест Кузык Орест Кузык ПАС Янина ПАС Янина
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