toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ПАОК готов предоставить Хачериди статус свободного агента

12:46 58 Читати українською
ПАОК готов предоставить Хачериди статус свободного агента
Евгений Хачериди / SPORT24.GR

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди может получить статус свободного агента этим летом.

Евгений Хачериди присоединился к ПАОКа прошлым летом, однако греческая команда разочаровалась в уровне игры украинского защитника, передает Gazzetta.gr.

Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ

По ходу сезона украинец из основного состава переместился на скамейку запасных и даже не получил золотую медаль за победу в чемпионате Греции. Отмечается, что Хачериди сыграл лишь 21% от всех матчей.

Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

blog_ava
Главные новости футбола 28 мая: Вальверде остается в Барселоне, Милан уволил тренера и спортивного директора
07:00
270
Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Греция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SER
    Іспанія — 01:15304 Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SER
8
час
:
16
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук