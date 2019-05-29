ПАОК готов предоставить Хачериди статус свободного агента

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди может получить статус свободного агента этим летом.

Евгений Хачериди присоединился к ПАОКа прошлым летом, однако греческая команда разочаровалась в уровне игры украинского защитника, передает Gazzetta.gr.

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По ходу сезона украинец из основного состава переместился на скамейку запасных и даже не получил золотую медаль за победу в чемпионате Греции. Отмечается, что Хачериди сыграл лишь 21% от всех матчей.

Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

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