ПАОК без украинцев сыграл вничью с Атромитосом, АЕЭК с Чигринским не смог обыграть Панатинаикос

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Греции. Команды украинцев ПАОК и АЕК синхронно сыграли свои матчи вничью.

В матче лидеров чемпионата Греции ПАОК и Атромитос не смогли выявить сильнейшего. На гол Креспо в первом тайме после перерыва точным ударом ответил Угра. Таким образом, ПАОК впервые потерял очки в нынешнем чемпионате. Евгений Шахов провел весь матч на скамейке запасных, а Евгений Хачериди не попал даже в заявку своей команды.

ПАОК Шахова и Хачериди оказался среди четырех команд Европы, которые пока не теряли очки во внутреннем чемпионате

Зато Дмитрий Чигринский помог своему АЕК добыть ничью в выездном матче с Панатинаикосом. Поединок завершился без голов, а украинский защитник отыграл все 90 минут.

После этого тура ПАОК продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Греции, имея 23 очка, у Атромитоса на 2 меньше. У АЕКа 17 зачетных пунктов и третья строчка.

Чемпионат Греции, 9 тур

Атромитос – ПАОК – 1:1

Голы: Угра, 73 – Креспо, 40

Панатинаикос – АЕК – 0:0