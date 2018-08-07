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ПАОК – Спартак: игру будут транслировать в Украине

21:17 82 Читати українською
ПАОК – Спартак: игру будут транслировать в Украине
Евгений Хачериди / Фото: ФК ПАОК

Матч между ПАОКом Евгения Хачериди и московским Спартаком будет транслировать "Спорт 1".

Украинский телеканал "Спорт 1" будет транслировать матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и Спартаком. Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

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Также он сообщил, что будет комментировать этот поединок.

Отметим, что поединок начнется завтра в 20:00. Добавим, что УЕФА разводит украинские и российские команды в еврокубках.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

ПАОК - Спартак Москва: Среда 08 августа 2018

ПАОК
до матча
22
час
:
7
мин
Спартак Москва
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