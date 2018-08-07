ПАОК – Спартак: игру будут транслировать в Украине

Матч между ПАОКом Евгения Хачериди и московским Спартаком будет транслировать "Спорт 1".

Украинский телеканал "Спорт 1" будет транслировать матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и Спартаком. Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

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Также он сообщил, что будет комментировать этот поединок.

Отметим, что поединок начнется завтра в 20:00. Добавим, что УЕФА разводит украинские и российские команды в еврокубках.