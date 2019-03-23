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Пануччи уволили с поста главного тренера сборной Албании

17:05 8 Читати українською
Пануччи уволили с поста главного тренера сборной Албании
Кристиан Пануччи / Фото УЕФА

Итальянский специалист Кристиан Пануччи больше не возглавляет национальную команду Албании.

 

Руководство Федерации футбола Албании решило прекратить сотрудничество с Кристианом Пануччи, сообщает официальный сайт организации.

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Такое решение было принято после поражения подопечных итальянского специалиста от сборной Турции (0:2) в рамках отбора к Евро-2020.

Легендарный игрок Ромы возглавил Албанию летом 2017 года. Ранее Пануччи работал в итальянских Тернане и Ливорно, а также был помощником Фабио Капелло в тренерском штабе сборной России.

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Теги
Евро-2020 Албания Албания Кристиан Пануччи Кристиан Пануччи Албания - Турция
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